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Manchester City, İsviçreli stoper Manuel Akanji'yi transfer etti

Spor Haberleri

Manchester City, İsviçreli stoper Manuel Akanji'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Borussia Dortmund Manchester Spor Haberler

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