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Manchester City ile Tottenham berabere kaldı

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham arasındaki maç 3-3 berabere sonuçlandı. Manchester City'nin gollerini Son Heung-Min (kendi kalesine), Phil Foden ve Jack Grealish atarken, Tottenham'ın gollerini Son Heung-Min, Giovani Lo Celso ve Dejan Kulusevski kaydetti. Manchester City 3. sırada, Tottenham ise 5. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester City ile Tottenham, 3-3 berabere kaldı.

Etihad Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi Manchester City'nin golleri 9. dakikada Son Heung-Min (kendi kalesine), 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish'ten geldi.

Tottenham'ın gollerini 6. dakikada Son Heung-Min, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

Ligde üst üste 3. beraberliğini yaşayan Manchester City, 30 puanla 3'üncü, Tottenham ise 27 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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