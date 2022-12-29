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Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazandı

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Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Leeds United'ı 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Leeds United'ı 3-1 mağlup etti.

Ligde 17. haftanın son maçında, zirve mücadelesi veren Manchester City, Elland Road Stadı'nda Leeds United'ın konuğu oldu.

Konuk ekip, 45+1. dakikada Rodri, 51. ve 64. dakikalarda Erling Haaland'ın ağları sarsmasıyla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü, 78. dakikada Pascal Struijk attı.

Sezon başında transfer olduğu City'deki üstün performansını sürdüren Haaland, ligdeki toplam gol sayısını 20'ye çıkardı.

Bu sonuçla Manchester City, 35 puanla ligde 2. sıraya yükseldi, Leeds United ise 15 puanla 15. sırada kaldı. ???????

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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