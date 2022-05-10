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Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı

Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'de kulübe transferi için Borussia Dortmund ile prensipte bir anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.Manchester City Kulübü ile Erling Haaland arasında yapılacak son görüşmelerin ardından Norveçli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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