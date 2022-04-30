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Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı farklı yendi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı farklı yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.

Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi, 13. dakikada Rodri, 54. dakikada Nathan Ake, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 90+3. dakikada Fernandinho'nun attığı gollerle galibiyete uzandı.

Bu galibiyetle puanını 83'e çıkaran Manchester City, bir puan farkla Liverpool'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Leeds United ise 34 puanla 17. sırada kaldı.

Küme düşen ilk takım Norwich City

Premier Lig'de bu sezon küme düşmesi kesinleşen ilk takım Norwich City oldu.

Aston Villa deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan son sıradaki Norwich City, bitime dört hafta kala ligden düştü.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Manchester, Liverpool, Spor, Haberler

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