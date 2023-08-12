Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yendi

Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Manchester City, Burnley'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 2 golü ve Rodri'nin bir golüyle Manchester City galibiyete ulaştı. Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Manchester City, sezona 3 puanla başladı.