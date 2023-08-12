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Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yendi

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Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Manchester City, Burnley'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 2 golü ve Rodri'nin bir golüyle Manchester City galibiyete ulaştı. Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Manchester City, sezona 3 puanla başladı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yendi.

Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Manchester City, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

Manchester City, 4 ve 36. dakikalarda Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland, 75. dakikada ise Rodri'nin attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Manchester City, sezona 3 puanla başladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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