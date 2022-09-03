Manchester City, Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı Spor Haberleri İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı. Villa Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Konuk ekip, 50. dakikada Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçerken, Norveçli forvet ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. Aston Villa, Leon Butler'ın 74. dakikada bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi. Manchester City, puanını 14'e çıkardı. Aston Villa ise 4 puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Erling Haaland Manchester Spor Haberler

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