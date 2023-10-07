Manavgat'ta Motosiklet Denetimi: Kasksız Sürücülere Cezalar Kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan motosiklet denetiminde kask takmayan sürücülere ceza kesildi. Yaşı küçük olan sürücülerin motosikletleri bağlandı. Bir kurye ise denetim sırasında panikleyerek kaza yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin yaptığı motosiklet denetiminde neredeyse kasksız motosiklet çıkmadı. Kaskı başlarına takmak yerine motosiklete takan sürücülerin tamamına ceza kesilirken, yaşı küçük olan sürücülerin motosikleti bağlandı. Kask takmayan motosikletli kurye, denetim yapan trafik polislerini görünce panikleyerek yanındaki motosiklete çarparken, şans eseri yaralanan olmadı. Trafik polisinin durdurduğu yaşı küçük, ehliyetsiz çocuğun 'babasına da ceza gideceğini öğrenince' polislere ceza yazmamaları için döktüğü dil çare olmadı.

Manavgat'ta motosiklet kazalarında yaşanan artış, abartılı egzozlu motosikletlerin sebep olduğu gürültü kirliliği trafik ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Manavgat'ın değişik noktalarında şok uygulama adı altında motosiklet denetimlerine hız verdi.

Yapılan denetimlerde başta küçük yaşta sürücü belgesi olmayan çocukların kullandığı motosikletler olmak üzere kask takmayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulayan trafik ekipleri, ceza kestikleri sürücüleri uyarmayı da ihmal etmedi.

Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda küçük yaşta sürücüye cezai işlem uygulanırken, motosikletlerden sahiplerine ulaşılamayanlar bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Denetimler sırasında trafik polisinden sürücü belgesi olmadığı için kendisinin yanı sıra babasına da ceza gideceğini öğrenen 15 yaşındaki genç, 'Ağabey Allah rızası için bu kez yazmayın' dese de ceza yazılmasını önleyemedi. Kask takmadığı için durdurulan bir motosiklet sürücüsü ise kazandığı parayı trafik cezasına yetiştiremediğini belirterek kısa süre önce yazılan ceza makbuzunu çıkarıp trafik polisine gösterdi. Trafik ekiplerinin yazdığı cezanın arkasından motosikletinin selesindeki kaskı çıkarıp taktı.

Paniğe kapılan kurye kaza yaptı

Uygulama noktasına 70-80 metre mesafede polisleri fark eden kurye, kaskı olmadığı için panikleyerek kaza yaparken, polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte motosikletinin arkasında bulunan kaskı takmaya çalıştı. Trafik polisi kuryeyi uyararak 'Kaskı motosiklete değil kafamıza takmamız gerekiyordu' dedi. Kuryeye kask takmadan motosiklet kullanması nedeniyle ceza uygulandı. - ANTALYA