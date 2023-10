Haberler ›› Spor ›› Manavgat-Side Rahvan At Yarışları Yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 60 at mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine toplamda 130 bin lira ödül verildi.