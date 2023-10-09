Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 60 at mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine toplamda 130 bin lira ödül verildi.

SPOR Manavgat-Side Rahvan At Yarışları yapıldı

Mehmet ÇELİKTEN / MANAVGAT, (DHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 60 atın kıyasıya mücadelesine sahne olan 14'üncü Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 60 at yarıştı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışları, turistler de izledi. Yarışlarda ikili taylarda Sadri Avcı, üçlü taylarda Muharrem Bitirim, dörtlü taylarda Habibe Varol, destede Adnan Türk, küçük ortada Özgür Akkaya, büyük ortada Sadri Avcı, başaltında Niyazi Yavyu, başta Mevlüt Tosun, ithal A'da Koray Şahin, ithal B'de ise Şükrü Sözen'in atları birinci oldu. Gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren at sahiplerine toplamda 130 bin lira ödül verildi.

Yarışlar sırasında ufak çapta bir de kaza yaşandı. Bir kadın jokey yarış sırasında attan düşerek hafif şekilde yaralandı. Jokeyin düşen atın ise yarışı sürdürmesi dikkati çekti.

Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Derneği Başkanı Hasan Delikkulak, "Organizasyon çok güzeldi. Katılım çok iyiydi. Atlarımız güzel dereceler yaptı ve bu arada yeni sahamızda ilk yarışımızı yapmamızın mutluluğu, huzuru içerisindeyiz" dedi. (DHA)