Üye Girişi
Haberler

Manavgat Belediyespor Teknik Sorumlusu ile Yollarını Ayırdı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Manavgat Belediyespor, Burdur Maküspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Tugay Tiryaki'yi tokatlayan Teknik Sorumlusu Ercan Kul ile yollarını ayırdı. Kaptan Tugay Tiryaki süresiz kadro dışı bırakılırken, Kürşat Kara'ya para cezası verildi.

Manavgat Belediyespor Burdur Maküspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Tugay Tiryaki'yi tokatlayan Teknik Sorumlusu Ercan Kul ile yollarını ayırdı. Kırmızı kart gören kaptan Tugay Tiryaki'yi süresiz kadro dışı bırakan Manavgat Belediyespor yönetiminin, Kürşat Kara'ya ise para cezası verdiği bildirildi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Manavgat Belediyespor, 4. Hafta sonunda 12 puanla en yakın rakibinin 2 puan önünde lider durumda bulunurken 7. hafta itibariyle liderin 5 puan gerisine düştü. Manavgat Belediyespor Burdur Maküspor karşılaşmasında yaşanan olayların gündem oluşturmasının ardından olağanüstü toplanan Manavgat Belediyespor Yönetimi, Teknik Sorumlu Ercan Kul ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Burdur Makü karşılaşmasında takım arkadaşı ile yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kart gören takım kaptanı Tugay Tiryaki'yi para cezasının yanı sıra süresiz kadro dışı bıraktı. Tiryaki'nin tartıştığı Kürşat Kara'ya ise para cezası verdi.

Manavgat Belediyespor, hafta sonunda sahasında oynayacağı Denizli Yeşil Çivrilspor karşılaşmasına Mustafa Akhanım, Baykal Kan ve Mehmet Toman yönetiminde hazırlanıyor. Bu karşılaşmada takımın başında teknik sorumlu olarak Mustafa Akhanım'ın çıkacağı, yardımcılıklarını ise Baykal Kan ve Mehmet Toman'ın yapacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manavgat Burdur Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title