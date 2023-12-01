Manavgat Belediyespor Teknik Sorumlusu ile Yollarını Ayırdı

Manavgat Belediyespor Burdur Maküspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Tugay Tiryaki'yi tokatlayan Teknik Sorumlusu Ercan Kul ile yollarını ayırdı. Kırmızı kart gören kaptan Tugay Tiryaki'yi süresiz kadro dışı bırakan Manavgat Belediyespor yönetiminin, Kürşat Kara'ya ise para cezası verdiği bildirildi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Manavgat Belediyespor, 4. Hafta sonunda 12 puanla en yakın rakibinin 2 puan önünde lider durumda bulunurken 7. hafta itibariyle liderin 5 puan gerisine düştü. Manavgat Belediyespor Burdur Maküspor karşılaşmasında yaşanan olayların gündem oluşturmasının ardından olağanüstü toplanan Manavgat Belediyespor Yönetimi, Teknik Sorumlu Ercan Kul ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Burdur Makü karşılaşmasında takım arkadaşı ile yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kart gören takım kaptanı Tugay Tiryaki'yi para cezasının yanı sıra süresiz kadro dışı bıraktı. Tiryaki'nin tartıştığı Kürşat Kara'ya ise para cezası verdi.

Manavgat Belediyespor, hafta sonunda sahasında oynayacağı Denizli Yeşil Çivrilspor karşılaşmasına Mustafa Akhanım, Baykal Kan ve Mehmet Toman yönetiminde hazırlanıyor. Bu karşılaşmada takımın başında teknik sorumlu olarak Mustafa Akhanım'ın çıkacağı, yardımcılıklarını ise Baykal Kan ve Mehmet Toman'ın yapacağı bildirildi. - ANTALYA