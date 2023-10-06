Manavgat Belediyespor Şampiyonluk İçin Motivasyon Yemeği Düzenledi

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 5'nci gurubunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Manavgat Belediyespor'un yeni yönetimi, teknik ekibi ve futbolculuları Manavgat Şelalesi'nde' düzenlenen yemekte araya geldi.

Manavgat Belediyespor, 2023-2024 futbol sezonu öncesinde düzenlenen yemek organizasyonu bir araya geldi. Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 5'nci gurubunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Manavgat Belediyespor'un Manavgat Şelalesi'nde düzenlenen yemeğine Manavgat Belediyespor Kulübü yönetimi, teknik ekibi, futbolculuları katıldı. Yemek öncesinde tüm futbolcularla birebir ilgilenen Başkan Şükrü Sözen ve belediyespor yönetimi, dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi, şampiyonluk sözü verdi. Başkan Şükrü Sözen öncülüğünde kurulan Manavgat Belediyespor yönetimi, takıma her türlü desteği vereceklerini belirtti. Manavgat Belediyespor'un teknik direktörü Ercan Kul, Başkan Şükrü Sözen ve yönetim kurulu üyelerinin kente şampiyonluk gelmesi için büyük emekler verdiğini ve bu emeğin karşılığını sahada en iyi şekilde vereceklerini söyledi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yönetim ve futbolculara hitaben yaptığı konuşmada yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Bizler spora inanan insanlarız. Sporun kenti birleştirdiğine inanıyoruz. Sizlere güvenimiz tam. Hedefimize hep beraber ulaşacağız. Bu kente şampiyonluk çok yakışacak. Sizlerin her zaman arkasında olacağız. Teknik ekibimize, hocamıza ve sizlere güveniyoruz. Yıllardır bir üst lige çıkma hayalimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bu sene şampiyon olacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Emeği geçen yönetimimize, teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA