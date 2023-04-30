Manavgat Belediyespor Mahmutlar'ı 5-0 mağlup etti

Mahmutlarspor'u 5-0 mağlup eden Manavgat Belediyespor 2023-24 sezonunda da Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Mahmutlarspor'u 5-0 mağlup eden Manavgat Belediyespor 2023-24 sezonunda da Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Manavgat Belediyespor ile Mia Invest Mahmutlarspor arasında Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren üstün bir oyun sergileyen Manavgat Belediyespor karşılaşmanın ilk yarısını Deniz ve İlker'in golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya yine İlker'in golüyle başlayan Manavgat Belediyespor, Hüseyin ve Birkan'ın ayağından kazandığı gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manavgat Belediyespor elde ettiği galibiyetle 6. kez oynadığı play out maçını kazanarak Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam etmiş oldu. - ANTALYA