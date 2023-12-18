Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yesprint Antalya Açı Koleji'ni mağlup etti
Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Yesprint Antalya Açı Koleji'ni yenerek 8. maçında 7. galibiyetini aldı. Takım liderlik koltuğuna yerleşti.
Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağırladığı Yesprint Antalya Açı Koleji'ni 3-1 yendi.
Voleybol Kadınlar 2. Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sekizinci haftada Yesprint Antalya Açı Koleji'ni ağırladı. Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manavgat ekibi, 19-25, 25-20, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-1 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten Manavgat Belediyespor, grupta liderlik koltuğuna oturdu.
Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 24 Aralık'ta Denizli Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.