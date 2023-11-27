Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Liderlik Koltuğuna Oturdu

Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.

Voleybol Kadınlar 2.Lig 8. Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Pamukkale Belediyesi Denizli Uğur Spor Kulübüyle karşı karşıya geldi. Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Manavgat Belediyespor 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazandı. 6. hafta maçında da galibiyet elde eden Manavgat'ın Sultanları, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de takip etti. Sözen, voleybolcuların her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğunu, bu sene şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Başkan Sözen, Kadın Voleybol Takımının galibiyet sevincini fotoğraf çektirerek paylaştı. Bu galibiyetle toplam puanını 16'ya yükselten Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 3 Aralık'ta Dekorayos Antalyaspor'a konuk olacak. - ANTALYA