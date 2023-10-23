Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı İlk Maçını Kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Yes Print Açı Koleji'ni 3-0 mağlup etti. Antrenör İsmet Deniz, takımın Cumhuriyet'in 100. Yılında şampiyon olmak için mücadele edeceğini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 8. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Yes Print Açı Koleji'ni 3-0 mağlup etti.

Döşemealtı Spor Salonu'nda oynan mücadelede Manavgat'ın sultanları, hakemin ilk düdüğünün ardından rakibine fırsat vermedi. Ligin ilk maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Antrenör İsmet Deniz, Cumhuriyet'in 100. Yılında Manavgat Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımını şampiyon yapmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, maçın ardından oyuncuları görüntülü arayarak tebrik etti. Başkan Sözen, "2. Ligin ilk maçını galip tamamladığımız için çok mutluyum. İnanıyorum ki sezon sonunda kentimize şampiyon olarak geleceksiniz. Hepinizle gurur duyuyorum. Sizlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm teknik heyet ve sporcu kardeşlerimi kutluyorum" dedi. Manavgat'ın sultanları, ligin 2. Maçında 29 Ekim günü Denizli Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Manavgat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'da başlayacak. - ANTALYA