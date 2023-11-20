Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 5. maçında galibiyetini aldı

Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Kadınlar 2.Lig 8. Grupta mücadele ettiği Zirve Gençlik Spor maçını 3-0 kazanarak 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Takım Antrenörü İsmet Deniz, zirveye doğru emin adımlarla ilerlediklerini ve bir üst lige çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 5 maçında 4'üncü galibiyetini aldı.

Voleybol Kadınlar 2.Lig 8. Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Zirve Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Antalya Spor Salonu'ndaki müsabakayı Manavgat Belediyespor 5-25, 22-25 ve 13-25'lik setlerle 3-0 kazandı. 5. hafta maçında da galibiyet elde eden Manavgat'ın Sultanları, salondan büyük bir coşku ve sevinçle ayrıldı.

Takım Antrenörü İsmet Deniz, "Emin adımlarla zirveye ilerliyoruz, sezonun bu noktasına kadar olan performansımızı daha da ileriye taşıyarak bir üst lige çıkacağımıza inancımız tam " dedi. - ANTALYA