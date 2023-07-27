Manavgat Belediyespor Genç Sporcuları Ağırladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediye spor alt yapısının farklı branşlarında yerel ve ulusal derecede şampiyonluk elde eden genç sporcuları Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası'nda ağırladı.

Başkan Şükrü Sözen'e ilgili spor eğitmenleri ve birim müdürleri de eşlik etti. Ziyarete gelen sporcuları büyük bir nezaketle kapıda karşılayan Başkan Şükrü Sözen, uzun uzun sohbet ederek turnuvalar hakkında bilgi aldı, fikir alışverişinde bulundu. Ziyarete, Manavgat Belediyespor'un Antalya bölge şampiyonu olan U-18 Futbol Takımı, yüzme branşında Manavgat ve Antalya bölgesinde 1'nci olan Orhan Demir Gültekin, Azra Cambazoğlu, Nartan Okay, Arya Özkır, ve özel birey Kazım Atik ile Türkiye Tenis Federasyonu'nun İzmir Alaçatı'da düzenlediği yaz kupasında tekler ve çiftler şampiyonu olan Mavi Asya Yıldırım katıldı. Ayrıca Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Teşvik 1 boyunda şampiyon olan Ramazan Öztunç ile, Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Teşvik 2 boyunda 3'ncü olarak kürsüye çıkan Mehmet Başkan Bozkurt da, Başkan Şükrü Sözen'le bir araya geldi. Sporcular ve eğitmenler, kazanılan başarılarda Manavgat Belediyesi'nin ve Başkan Şükrü Sözen'in büyük katkısı olduğunu belirterek aynı hırs ve irade ile çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Sözen; "bu kentin evlatları şampiyon oluyor"

Genç sporcuların aldığı başarıların tesadüf olmadığını ve gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ın adının şampiyonluk kürsülerinde anıldığını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat Belediyesi olarak bünyemizde oluşturduğumuz spor alt yapılarındaki çocuklarımız doğru çalışmanın getirdiği sistem ile şampiyonluğa kavuşuyor. Bu kentin evlatlarına bir nebze de olsa katkı sunabildiysek ne mutlu bizlere. Çocuklarımızın başarısından büyük gurur duyuyoruz. Manavgat Belediyespor, kendi bünyesinde kurduğu tüm branşlarda başarıya gitmeye devam edecektir. Çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz ve onların başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi ailesi olarak, tüm ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ailelerimizin bizlere güvenmesi ve çocuklarını uzman eğitmen kadromuzla bir araya getirmesi de oldukça önemli. Bu vesile ile tüm çocuklarımıza hem eğitim hem de spor hayatlarında gönülden başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA