Haberler

Hem öğrenci, hem okul müdürü olarak voleybolda kupalar kaldırmayı başardı

Hem öğrenci, hem okul müdürü olarak voleybolda kupalar kaldırmayı başardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasan Kırteke liderliğindeki Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi, okul sporları voleybol gençler müsabakalarında erkek takımının 2.'lik ve kız takımının 3.'lük kupasını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Okuduğu Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Hasan Kırteke, öğrencilik yıllarında kazandığı kupaları bu kez okul müdürü olarak kaldırdı.

İlçe Okul Sporları Tertip Komitesi organizatörlüğünde, kızlarda 26, erkeklerde 9 olmak üzere 35 takım ve 480 sporcunun katılımıyla geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı Manavgat okulları arası voleybol gençler müsabakaları final karşılaşmalarıyla sona erdi. Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi kız takımı yarı final oynayarak 3.'lük kupasını, erkek takımı ise final oynayarak 2.'lik kupasını kaldırmaya hak kazandı.

Öğrencilerini tebrik etti

Erkek takımının 2.'lik kupasını Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz verirken, kız takımının 3.'lük kupasını ise A Kalite Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Şerafettin Avcı takdim etti. Öğrencilerinin elde ettiği başarılarla gururlanan Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Kırteke, "Öğrenci olarak kupalar kazandığım. Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yönetici olarak iki kupa kazanma fırsatı veren Rabbime şükürler olsun. Başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Abdulkadir Akça olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu başarıyı kazanan öğrencilerimi ayrı ayrı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. İyi ki varsınız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title