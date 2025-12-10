Hem öğrenci, hem okul müdürü olarak voleybolda kupalar kaldırmayı başardı

Okuduğu Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Hasan Kırteke, öğrencilik yıllarında kazandığı kupaları bu kez okul müdürü olarak kaldırdı.

İlçe Okul Sporları Tertip Komitesi organizatörlüğünde, kızlarda 26, erkeklerde 9 olmak üzere 35 takım ve 480 sporcunun katılımıyla geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı Manavgat okulları arası voleybol gençler müsabakaları final karşılaşmalarıyla sona erdi. Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi kız takımı yarı final oynayarak 3.'lük kupasını, erkek takımı ise final oynayarak 2.'lik kupasını kaldırmaya hak kazandı.

Öğrencilerini tebrik etti

Erkek takımının 2.'lik kupasını Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz verirken, kız takımının 3.'lük kupasını ise A Kalite Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Şerafettin Avcı takdim etti. Öğrencilerinin elde ettiği başarılarla gururlanan Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Kırteke, "Öğrenci olarak kupalar kazandığım. Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yönetici olarak iki kupa kazanma fırsatı veren Rabbime şükürler olsun. Başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Abdulkadir Akça olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu başarıyı kazanan öğrencilerimi ayrı ayrı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. İyi ki varsınız" dedi. - ANTALYA