Man City ve Atletico için oynayacak en iyi oyuncular
Dugout - Spor
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Yıllar boyunca hem Manchester City hem de Atletico Madrid sayısız yıldız paylaştı. Sergio Agüero ve Rodri gibi isimlerin yer aldığı Man City'deki zamanlarının en iyilerinden bazılarına göz atın. (düzenlendi)
Yıllar boyunca hem Manchester City hem de Atletico Madrid sayısız yıldız paylaştı. Sergio Agüero ve Rodri gibi isimlerin yer aldığı Man City'deki zamanlarının en iyilerinden bazılarına göz atın. (düzenlendi)
Dugout / Spor