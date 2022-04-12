Man City ve Atletico için oynayacak en iyi oyuncular - Haberler

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Man City ve Atletico için oynayacak en iyi oyuncular

Dugout - Spor
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Yıllar boyunca hem Manchester City hem de Atletico Madrid sayısız yıldız paylaştı. Sergio Agüero ve Rodri gibi isimlerin yer aldığı Man City'deki zamanlarının en iyilerinden bazılarına göz atın. (düzenlendi)

Yıllar boyunca hem Manchester City hem de Atletico Madrid sayısız yıldız paylaştı. Sergio Agüero ve Rodri gibi isimlerin yer aldığı Man City'deki zamanlarının en iyilerinden bazılarına göz atın. (düzenlendi)

Dugout / Spor

Atletico Madrid, Manchester, Spor, Haberler

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