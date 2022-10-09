Mame Thiam sakatlandı Spor Haberleri Yukatel Kayserispor'da Mame Baba Thiam, Hangikredi Ümraniyespor maçı öncesi sakatlandı. Yukatel Kayserispor'da Mame Baba Thiam, Hangikredi Ümraniyespor maçı öncesi sakatlandı. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Mame Thiam, Hangikredi Ümraniyespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandı. Sol ayak bileğinden sakatlanan Thiam kadrodan çıkartıldı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Mame Baba Thiam, HK. Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 08.10.2022 Cumartesi günü yapılan antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanmıştır" denildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Mame Thiam Baba Spor Haberler

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