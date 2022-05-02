Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 11. golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 11. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un sahasında oynadığı Beşiktaş'a 3-2 yenildiği maçta Mame Baba Thiam, 1 gol attı. Ligde geride kalan 35 maç sonunda 43 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Geride kalan 35 lig maçının 24'unda forma giyen Senegalli oyuncu 11 gol atarken 3 asist yaptı. Mame Thiam, bu sezon Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol attı. Thiam'ı 10 golle Mario Gavranovic takip ediyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Baba, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title