Mame Baba Thiam 5. golünü attı
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Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki beşinci golünü attı.
Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki beşinci golünü attı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un sahasında 3-1 kazandığı Ümraniyespor maçında Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 28 maçta 19 müsabakada görev alan Mame Baba Thiam beşinci golünü kaydetti. Ümraniyespor maçına ilkonbirde çıkan ve 31. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ve 82 dakika oyunda kalyan Thiam, sonrasında yerini İlhan Parlak'a bıraktı.
Thiam, bu sezon Antalyaspor, Kasımpaşa, Giresunspor, Trabzonspor ve Ümraniyespor maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor