Mamak'ta Çocuklara Yaz Spor Kursları Açılıyor

Mamak'ta çocuklara yönelik yaz spor kursları açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-16 yaş arası çocukların kabul edileceği kurslar için 7 ayrı başvuru noktası oluşturuldu. Kayıtlar 12-23 Haziran arasında alınacak.

Kurslarla çocukların spora teşvik edilerek yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin bilgiler "391 55 97", "365 53 31", "365 53 32" ve "375 85 70" numaralı telefonlardan alınabilecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı yazılı açıklamada, her çocuğun en az bir spor dalında lisans sahibi olmasını önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, yaz geldi karneler alınacak. Ama boş durmak yok. Sizler için kurslarımızı açıyoruz. Basketbol, voleybol, dart, masa tenisi, yüzme, tekvando, boks, sayokan, okçuluk, jimnastik ve çocuk zumbası… 11 ayrı dalda vereceğimiz kurslara sizleri davet ediyoruz."