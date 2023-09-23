Maltepeli Sporcu İrem Sönmez 24 Saat Aralıksız Yüzerek Kadına Şiddete Dikkat Çekti

Maltepeli sporcu İrem Sönmez, Maltepe Belediyesi'nce kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 24 saat aralıksız yüzdü. Bir rekora da imza atan Sönmez'i karşılayan Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, "İrem hocamız 24 saattir Maltepe sahilde aralıksız yüzerek hem şiddete hem de kadın şiddetine karşı bir duyarlılık uyandırmak amacıyla çok önemli bir rekorun altına imza attı. Rekor diyorum, çünkü ilk defa Türkiye'de 24 saat aralıksız olarak yüzen tek sporcumuz İrem hocamızı bir kere daha kutluyorum" dedi.

Maltepe Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Kadına Şiddete Meydan Okuyoruz" sloganıyla 24 saat süren bir etkinliğe imza attı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte 39 yaşındaki Maltepeli sporcu İrem Sönmez, 24 saat aralıksız yüzdü. Sönmez'e etkinliği başlamadan önce "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" pankartı taşıyan vatandaşlar ve yakınları da destek verdi. Sönmez, İdealtepe mendirek iç kısmından denizde 500 metre gidip 500 metre dönüş sağladı. Etkinlikte sporcuya doktor, ambulans ve cankurtaranlar eşlik etti.

SÖNMEZ: "KADINA ŞİDDETE MEYDAN OKUYORUM"

Aktif olarak dokuz yıldır ferdi sporcu olduğunu belirten İrem Sönmez, "Bugün burada sadece kadınlara karşı değil şiddetin her türlüsüne karşı durmak için Maltepe Belediyesi'nin destekleriyle tam 24 saat aralıksız yüzerek şiddete karşı meydan okudum. Maltepe Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ederim" dedi.

KILIÇ: "KADINA ŞİDDETE SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Etkinliğin tamamlanmasının ardından sporcuyu karşılayıp tebrik eden Belediye Başkanı Ali Kılıç ise "Ülkemizde her gün yeni bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Maltepeli sporcumuz İrem hocamız tam 24 saattir Maltepe sahilde aralıksız yüzerek hem şiddete, hem de kadın şiddetine karşı bir duyarlılık uyandırmak amacıyla çok önemli bir rekorun altına imza attı. Rekor diyorum, çünkü ilk defa Türkiye'de 24 saat aralıksız olarak yüzen tek sporcumuz İrem hocamızı bir kere daha kutluyorum" diye konuştu.