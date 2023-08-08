Maltepe Gençlik Günleri Başladı
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Maltepe Belediyesi'nin 17-25 yaş aralığındaki ilçeli gençler için düzenlediği Gençlik Günleri başladı. Spor ve eğlence dolu etkinliklerin yer aldığı program, 8-12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.
Maltepe Belediyesi'nin 17-25 yaş aralığındaki ilçeli gençler için düzenlediği "Maltepe Gençlik Günleri" başladı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Günleri'nin ilk gününde Dragos Kulüp'te açık havuzda yüzme etkinliği düzenlendi.
Maltepe Belediyesi'nin 8-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında devam edecek Gençlik Günleri'nde spor ve eğlence dolu etkinliklere yer verilecek. Gençlik Günleri kapsamında bugün 16.00-18.00 saatlerinde Lusso Bowling Salonu'nda bowling turnuvası düzenlenecek.
Program kapsamında 9 Ağustos Çarşamba günü (yarın) 15.00-17.00 saatlerinde go-kart yarışları yapılacak. 10 Ağustos Perşembe günü 16.00-18.00'de Kayışdağ Natural Paint-Ball alanında paintball turnuvası, 11 Ağustos Cuma günü 11.00-17.00 saatlerinde Tuzla Aquapark'ta etkinlik gerçekleşecek.
Gençlik Günleri, 12 Ağustos Cumartesi günü 16.00-20.30 saatlerinde, Maltepe sahil rekreasyon alanında düzenlenecek Spor Karnavalı'yla tamamlanacak.