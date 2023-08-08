Maltepe Gençlik Günleri Başladı

Maltepe Belediyesi'nin 17-25 yaş aralığındaki ilçeli gençler için düzenlediği Gençlik Günleri başladı. Spor ve eğlence dolu etkinliklerin yer aldığı program, 8-12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.