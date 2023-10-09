Maltepe Belediyesi'nden patili dostlar için koşu düzenlendi

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Patili dostlarımızla koşuyoruz' etkinliğinde, 87 patili dost sahipleriyle birlikte koştu. Koşuda derece yapan patili dostlara kupa ve madalyaları verildi.

Maltepe Belediyesi'nce dün patili dostları olan Maltepeli vatandaşlar için "Patili dostlarımızla koşuyoruz" isimli koşu düzenlendi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün bu yıl ikincisini organize ettiği koşuya büyük ve küçük ırktan 87 patili dost, sahipleriyle katıldı. Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte patili dostlar ve hayvanseverler 200 metre koştu.

BERLİN VE DOMBUR BİRİNCİ OLDU

Koşuda büyük ırkta Yaşar Ege ve Berlin isimli can dostu birinci, Oğuzhan Doğan ve Kimo ikinci, Melih Çekingen Nina ve Hati isimli dostlarıyla üçüncü, küçük ırkta ise Ergin Özçelik, Dombur ile birinci Sahel Mohammedi ve Çiko ikinci, Mustafa Ertürk ve Yağmur üçüncü oldu.

Eğlenceli anların yaşandığı koşunun bitiminde derece yapan patili dostlara ve sahiplerine, kupa ve madalyaları sunuldu.