Malmö maçının ardından

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Erken gol bulsak, farklı olacaktı. Takımın oyunundan memnunum. Konferans Ligi'ni düşüneceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sivasspor deplasmanda 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirten Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, "Genel olarak baktığımızda zor bir maçtı. Rakibin çok iyi taraftar desteği vardı ve atmosfer çok iyiydi. Rakip baskılı oynadı. Ancak takımımız buna çok iyi karşılık verdi. Onların yaptığı atakları durdurduk ve elimize geçen fırsatları da iyi değerlendirerek gole dönüştürdük. Takımımızdan çok memnunum. Turu geçtiğimiz için de ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.