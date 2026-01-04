Futbol: Afrika Uluslar Kupası

???? 35. Afrika Uluslar Kupası'nda Mali, Tunus'a karşı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, Tunus ile Mali karşı karşıya geldi.

Tunus, maçın 88. dakikasında Firas Chaouat'ın golüyle 1-0 öne geçerken Mali, 90+6 dakikada penaltıdan Lassine Sinayoko'nun golüyle 1-1 eşitliği yakaladı ve maçın normal süresi de bu skorla sona erdi.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazken penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Mali, çeyrek finale adını yazdırdı.

Mali'de Woyo Coulibaly, 26. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mali kadrosunda Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure, Tunus kadrosunda ise Kasımpaşa'dan Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes bulunurken bu 4 oyuncu da maça yedek başladı.

Mali'de Nene, 57. dakikada oyuna dahil olurken Toure ise 90+2 dakikada oyuna alındı.