Malezya ve Hindistan, Asya Oyunları'nda Squash Karışık Çiftler Finali'nde karşı karşıya geldi
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Çin'in Hangzhou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Malezya ve Hindistan takımları arasında oynanan Squash Karışık Çiftler Finali'nde Malezya takımı zafer elde etti.
HANGZHOU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Aifa Binti Azman/Mohammad Syafiq Bin Mohd Kamal'dan oluşan Malezya takımı ile Dipika Pallikal Karthik/Harinder Pal Singh Sandhu'dan kurulu Hindistan takımı arasında oynanan Squash Karışık Çiftler Finali'nde topa doğru uzanan Malezyalı sporcu Aifa Binti Azman (soldan ikinci), 5 Ekim 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor