Malezya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Malezya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez...

Malezya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. - İSTANBUL