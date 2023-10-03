Malezya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez...
Malezya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Malezya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor