Malazgirt Kaymakamı Demirer'den başarılı sporculara ödül - Haberler

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, spor müsabakalarında dereye giren sporculara kupa ve hediyelerini verdi.

Malazgirt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcuları makamında kabul eden Demirer, yaptığı konuşmada, sporun insanları birleştiren ve bütünleştiren bir alan olduğunu söyledi.

"İlçemizde spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz" diyen Demirer, "Çocuklarımıza imkan verildiğinde, ellerinden tutulduğunda bütün spor dallarında dünya çapında başarı gösterecek potansiyele sahip. Bütün sporcular ödüle layık. Biz de elimizden geldiği kadar sporcularımıza her türlü desteği vereceğiz. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da dereceler ve başarılar bekliyoruz. Öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcular, Kaymakam Demirer ile Hükümet Konağı önünde fotoğraf çektirdi.