Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü - Haberler

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Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü

Malatyalı Tekvandocular, bölge şampiyonasından 14 madalya elde ederek başarı ile döndü.

BATMAN (İHA) - Malatyalı Tekvandocular, bölge şampiyonasından 14 madalya elde ederek başarı ile döndü. Başarılı olan 14 Malatyalı Tekvandocu, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Batman'da 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) bölge Tekvando Şampiyonası müsabakalarından Malatyalı Tekvandocular başarı ile döndü.

Grup şampiyonasında 12 ilden, 110 erkek ve 90 bayan olmak üzere toplamda 200 sporcunun katıldığı müsabakalar çekişmeli geçti. Malatyalı sporcular, erkeklerde 3 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya alarak takım halinde birinci, Bayanlarda ise 2 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz madalya alarak takım halinde üçüncü oldu.

Başarılı olan 14 Malatyalı Tekvandocu, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Batman, Altın, Mayıs, Spor, Haberler

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