Malatya spor: Yeni Malatyaspor, yarın Eyüpspor'a konuk olacak Spor Haberleri Malatya haberler... Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Eyüp Stadı'nda saat 21.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Ligde 1 puanı bulunan sarı-siyahlılar, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıkacağı maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak. Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan Nuri Fatih, Hüseyin Ekici ve Arda Hilmi Şengül ile kart cezalısı Barış Başdaş'ın Eyüpspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Spor Kaynak: AA / Volkan Kaşik Yeni Malatyaspor Eyüpspor Malatya Spor Haberler

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