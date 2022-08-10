Malatya spor haberleri | Karşıyaka'da kale sağlam

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona çok iddialı hazırlanan Karşıyaka, kalecilerine güveniyor.

Geçen sezon takımın birinci kalecisi olup 2 karşılaşma hariç tüm lig maçlarında forma giyen Yusuf ve önceki sezonlarda takımın bankosu olan altyapı patentli eldiven Erdoğan'ı takımda tutan Kaf-Kaf, lig maratonu öncesi Altınordu'dan altyapıda şampiyonluklar yaşayan Enes Kalyoncu'yu da 3 yıllığına transfer etti. Bu üç file bekçisi kalede kıyasıya bir rekabet verirken 1 numaralı eldiven yine Yusuf olacak. Yeşil-kırmızılılar sezon öncesi şans bulamayan genç file bekçileri Efe, Evra Saner ve Yunus'la ise yollarını ayırdı.