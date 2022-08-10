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Malatya spor haberleri | Karşıyaka'da kale sağlam

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Malatya spor haberleri | Karşıyaka'da kale sağlam

Gelen Malatya haberine göre TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona çok iddialı hazırlanan Karşıyaka, kalecilerine güveniyor.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona çok iddialı hazırlanan Karşıyaka, kalecilerine güveniyor.

Geçen sezon takımın birinci kalecisi olup 2 karşılaşma hariç tüm lig maçlarında forma giyen Yusuf ve önceki sezonlarda takımın bankosu olan altyapı patentli eldiven Erdoğan'ı takımda tutan Kaf-Kaf, lig maratonu öncesi Altınordu'dan altyapıda şampiyonluklar yaşayan Enes Kalyoncu'yu da 3 yıllığına transfer etti. Bu üç file bekçisi kalede kıyasıya bir rekabet verirken 1 numaralı eldiven yine Yusuf olacak. Yeşil-kırmızılılar sezon öncesi şans bulamayan genç file bekçileri Efe, Evra Saner ve Yunus'la ise yollarını ayırdı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Karşıyaka Spor Haberler

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