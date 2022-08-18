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Malatya gündem haberleri | Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Malatya gündem haberleri | Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Malatya haberleri... Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasıdna 21 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, Adanaspor maçını kazanarak lige moralli devam etmek istiyor. Antrenmanda yeniden anlaşma sağlanan defans oyuncusu Barış Başdaş da yer aldı.

Bodrumspor maçında savunmasında büyük açıklar veren sarı-siyahlılar, defansa takviye yaparak geçen sezon kadrosunda bulundurduğu Barış Başdaş ile yeniden anlaştı.

Yeni Malatyaspor, ligde ilk maçını bu sezon ilk kez 1. lige yükselen Bodrumspor'la deplasmanda oynamış ve rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

(Numan Güder /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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