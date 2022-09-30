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Malatya spor haberi | Malatya Gençlik Güreş takımı 1.Lig'e yükselmeyi başardı

Spor Haberleri

Malatya spor haberi | Malatya Gençlik Güreş takımı 1.Lig'e yükselmeyi başardı

Edinilen Malatya haberine göre Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 9 takım arasında başarılı olarak 61 puan ile 1. Lig 'e yükselmeye hak kazandı.

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 9 takım arasında başarılı olarak 61 puan ile 1. Lig 'e yükselmeye hak kazandı.

Ankara'da 28 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş terfi müsabakalarında Malatya takımı başarılı oldu. Terfi müsabakaları sonunda Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 9 takım arasında başarı gösterip 61 puan ile 2. olup, 1. Lig e yükselmeyi başardı.

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Güreşçileri Malatya'ya döndüklerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca ödüllendirilecekleri kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Malatya Ankara Spor Haberler

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