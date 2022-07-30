Malatya haberleri | Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Malatya haberler... - Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Kayserispor, sezon hazırlıkları çerçevesinde Yeni Malatyaspor ile yaptığı hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı. - Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi KAYSERİ - Kayserispor, sezon hazırlıkları çerçevesinde Yeni Malatyaspor ile yaptığı hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Kayserispor'un gollerini 47. dakikada Gavranovic, 53. dakikada penaltıdan Thiam ve 70. dakikada Mane kaydederken, konuk ekibin gollerini ise 66. dakikada Haqi ve 68. dakikada Doğukan attı. Spor İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut Yeni Malatyaspor Kayserispor Spor Haberler

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