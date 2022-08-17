Malatya haberi! Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Malatya haberler: Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı.
Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor