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Malatya haberi: Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

Malatya haberi: Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Malatya habere göre Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Yeter Erdine - Spor

Yeni Malatyaspor Adanaspor Spor Haberler

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