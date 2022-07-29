Malatya haberi! Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
Malatya haberler: Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, son hazırlık maçını yarın oynayacak.
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Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, son hazırlık maçını yarın oynayacak.
Sarı Kırmızılılar, Türkiye Birinci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kadir Has tesislerinde oynanacak maç saat 18: 30'da başlayacak. Yukatel Kayserispor, daha önce Gençlerbirliği ile, Ankaragücü ile, Alanyaspor ve Amed Sportif ile hazırlık maçı oynamıştı. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / Spor