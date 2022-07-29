Malatya haberi! Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Malatya haberler: Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, son hazırlık maçını yarın oynayacak. Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, son hazırlık maçını yarın oynayacak. Sarı Kırmızılılar, Türkiye Birinci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kadir Has tesislerinde oynanacak maç saat 18: 30'da başlayacak. Yukatel Kayserispor, daha önce Gençlerbirliği ile, Ankaragücü ile, Alanyaspor ve Amed Sportif ile hazırlık maçı oynamıştı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Kayserispor Spor Haberler

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