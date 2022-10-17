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Malatya haberi! BAL Ligi'nde Malatya takımları üzdü

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Malatya haberi! BAL Ligi'nde Malatya takımları üzdü

Malatya haberler... Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. hafta karşılaşmalarında Malatya takımları bir galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. hafta karşılaşmalarında Malatya takımları bir galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. grupta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor kendi sahasında, Adıyamanspor'u 1- 0 mağlup etti. Malatya İdmanyuryspor ise deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 1-0, Akçadağspor kendi sahasında Elbistanspor'a 1-0 mağlup oldular. Arapgirspor ise deplasmanda Kahta 02 ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlara göre, BAL 3. hafta karşılaşmalarında Malatya takımları bir galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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