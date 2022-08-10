Malatya haber... Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi Malatya haberine göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, Cihat Arslan'ın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi. Açıklamada, sözleşmenin tüm camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu. Spor AA / Yeter Erdine Yeni Malatyaspor Cihat Arslan Spor Haberler

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