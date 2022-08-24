Malatya haber! Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Malatya haberine göre Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı. Sarı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a gidecek. Spor Kaynak: AA / Volkan Kaşik Yeni Malatyaspor Eyüpspor Spor Haberler

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