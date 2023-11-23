Malatya'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca bulunan bir otomobilde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerinin arama yaptığı bir otomobilde 5 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Arama yapılan otomobilin gizli bölmelerinde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan ekipler, otomobilde bulunan Y.B. ve B.D.H.'yi ise gözaltına aldı.