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Malatya'da Otomobilin Bagajında 9 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Spor Haberleri

Malatya'da, polisin durdurduğu otomobilin bagajında, 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin durdurduğu otomobilin bagajında, 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği, plakası açıklanmayan otomobili kent girişinde durdurdu. Eğitimli köpekle yapılan aramada, otomobilin bagajına gizlenmiş 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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