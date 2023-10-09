Malatya'da Amatör Spor Haftası Başladı

Her yıl Ekim ayının ikinci haftasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Malatya'da başladı.

Kent merkezinde bulunan Kanalboyundan Millet Bahçesine doğru yapılan yürüyüşle başlayan Amatör Spor Haftası etkinliklerine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ASKF Malatya Başkanı Seyfullah Özdemir, sporcular ve antrenörler katıldı.

Yürüyüş sonrası Millet Bahçesi alanında bir açıklama yapan Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, hafta boyunca çeşitli branşlarda sportif faaliyetler yapılacağını söyledi. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise Amatör Spor Haftası'nın amacının sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi olduğunu ifade ederek, "Spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla düzenlenmiştir" dedi.

1 Hafta boyunca çeşitli spor branşları düzenleyecekleri ifade eden Kahyan, "Amacımız Amatör Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde insanlarımızın spora kazandırılmasını özelikle de çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimiz olacaktır. Gencimizle yaşlımızla herkes tarafından sporun yapılması ve bir alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevesinde deprem döneminde olduğu gibi konteyner kentlerde gerek yurtlarımızda, okullarımızda tüm alanlarda aralıksız etkinliklerimize faaliyetlerimize devam ettik, ediyoruz. Birçok branşta Uluslararası, Ulusal şampiyon başarılı sporcularımız var" ifadelerine yer verdi.

Deprem psikolojisinden en güzel yolla atlatılması için sorun birleştirici gücünün kullanılması gerektiğini de kaydeden Kayhan, "Bu güç ve dayanışmanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Sizleri tesislerimizde hafta boyunca yapacağımız etkinliklere bekliyoruz. Bu vesile ile Amatör Spor Haftası Etkinlikleri boyunca yapılacak olan müsabakalarda görev alacak, tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, ve diğer paydaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA