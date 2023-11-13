Maküspor İlk Galibiyetini Aldı

SPOR Maküspor ilk galibiyetini aldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Burdur Maküspor bu sezon ilk galibiyetini Sökespor'u 3-0 yenerek aldı.

Burdur temsilcisi, Cem Sinan Aslan'ın istifasından sonra göreve gelen Murat Türker yönetiminde çıktığı ilk maçta rakibini rahat bir oyunla 3-0 yendi. Manisa bölgesinden Osman Can Açıklar, Emirhan Durmaz ve Furkan Çıraklar hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Maküspor'un gollerini 50'nci dakikada Fatih, 75'inci dakikada Yasin ve 83'üncü dakikada Kaan attı. Sökespor, 53'üncü dakikada Gökhan Karataş'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Öte yandan Sökespor'dan Volkan sol arka tendonunun kopması, Yakup ise ikili mücadele sırasında kafasının yarılması sebebiyle ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Maküspor bu galibiyetle puanını 5'e çıkardı ve 8'inci sıraya yerleşti. Maküspor önümüzdeki hafta deplasmanda Irlıganlıspor ile karşılaşacak. (DHA)