Makaralı Yay Karışık Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, makaralı yay takımlarında son müsabakalar gerçekleştirildi.

Karışık takımlar bronz madalya mücadelesinde Ayşe Bera Süzer ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Lüksemburg karşısında elde ettiği 157-153 skor ile Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.