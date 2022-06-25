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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya elde etti.

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya elde etti.

Başkent Paris'te yapılan organizasyonda yarışan milli takım, altın madalya maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'ten oluşan ekip, müsabakayı 229-228 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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