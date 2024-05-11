Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Altın Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere verdi:

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadınlar finalinde rakibi İspanya'yı 234- 217 mağlup ederek altın madalya kazanan milli takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcularımızdan Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'yı kutluyor, ülkemize kazandırdıkları Avrupa şampiyonluğu için sevinç ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tebrikler milli takım, tüm desteğimizle daima yanınızdayız."